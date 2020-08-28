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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تمثال ترامب الشمعى يرتدى كمامة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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وضع مسئولو متحف "مدام توسو" في نيويورك كمامة سوداء على وجه التمثال الشمع الذي يجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتذكير الزوار بضرورة احترام التدابير الصحية في زمن الجائحة.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا هيل"، قال الناطق باسم المتحف ماثيو كلاركسون: "لقد شعرنا بأن تمثال ترامب هو الأنسب لتذكير زوارنا بضرورة الكمامات والتقاط صور السيلفي بكل أمان".

ويخطط المتحف لإعادة فتح أبوابه يوم الجمعة، مع تخفيض عدد زواره إلى 25 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية.

يذكر أن ترامب كان يرفض ارتداء الكمامة في تنقلاته، كما أنه شكك في فعاليتها عند بدء الجائحة، ولكنه ارتداها أخيرا أثناء زيارته لأحد المراكز الطبية في يوليو المنصرم، واعتبر أن ذلك "عمل ينم عن حب الوطن".
ترامب
ترامب

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