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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علي الحجار: بنحب إسكندرية وبنخاف من جمهورها عشان «سميع» (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:19 م
علي الحجار
علي الحجار
هبه عويضه
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أحيا الفنان الكبير على الحجار، حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الخميس، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فاعليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

واستهل «الحجار» حفل الليلة بأغنية متمنعوش الصابرين، التي تفاعل معها جمهور الإسكندرية، كما داعب الحجار فرقته الموسيقية قائلًا «مشوفتش الفرقة بقالي يوم».

كما وجه التحية لجمهور الحفل قائلًا: «على قد فرحتنا بأننا جايين إسكندرية بنبقى خايفين.. عشان عارفين إن جمهور إسكندرية سميع».

ويقدم «الحجار» خلال حفل اليوم مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزا في مصر والعالم العربي.

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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