روتانا تطرح بوستر «اختراع» للعسيلي وتامر حسني

طرحت شركة "روتانا" للمرئيات والسمعيات بوستر أغنية "اختراع"، أول دويتو يجمع تامر حسني بمحمود العسيلي، ومن المقرر طرحه قريبًا عبر قناتهما الرسمية على موقع يوتيوب، على طريقة الفيديو كليب.كان تامر حسني ومحمود العسيلي قد انتهيا من تصوير الكليب في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية، وستكون الأغنية الأولى من ألبوم تامر الجديد الذي انتهى من تسجيله قبل أسبوعين.تعتبر الأغنية التعاون الأول بين نجم الجيل والمؤلف الشاب أحمد حسن راؤول، من إنتاج تامر حسني، وشوقت الشركة المنتجة الجمهور بطرح البوستر والإعلان عن اسم الكليب.