وزير الدفاع الإيطالى يستبعد اندلاع حرب بين اليونان وتركيا

استبعد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني اندلاع حرب بين اليونان وتركيا على خلفية النزاع الحالي بين البلدين حول مصادر الطاقة بمياه شرق المتوسط.وقال جويريني أمس الأربعاء، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين في برلين حول مخاطر اندلاع حرب بين اليونان وتركيا، إنه يجب تفادي "أي شرارة" والتحدث بـ"لغة المسئولية".ومن المنتظر أن تعود الأزمة التركية اليونانية إلى طاولة المسئولين الأوروبيين مجددا اليوم الخميس في برلين، خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول الاتحاد، حيث سيقدم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، طيفا واسعا من الخيارات الممكنة للتعامل مستقبلا مع أنقرة.