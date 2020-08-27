البرلمان الجزائري يفتتح دورته الجديدة الأربعاء المقبل

يفتتح المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) دورته العادية للعام 2020-2021 يوم الأربعاء المقبل.وقال بيان للمجلس، اليوم الخميس، إن افتتاح هذه الدورة يأتي عملًا بأحكام المادة 135 من الدستور والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.