الحكم على سما المصري وجلسة شيري هانم وبنتها أبرز محاكمات اليوم

- الحكم على سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

- محاكمة شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية

- محاكمة هشام جنينة فى قضية التصريحات المسيئة للدولة

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، والمحكمة الاقتصادية، العديد من محاكمات اليوم الخميس، التي تهم الرأي العام أبرزها الحكم على سما المصري بسب وقذف ريهام سعيد، ومحاكمة شيري هانم وابنتها زمردة بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ومحاكمة هشام جنينة فى قضية التصريحات المسيئة للدولة.تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات الحكم على سما المصري في دعوى سب وقذف ريهام سعيد.واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية، أن سما المصري في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها، ونشرت بذلك مقطعًا، وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس آب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف أمر الإحالة أن سما المصري سبَّت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة، وصفها سب وقذف، ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب.تستأنف محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت الشهيرة بـ"شيرى هانم" وابنتها نورا هشام، وشهرتها "زمردة" بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة»- وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا»- وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.تستأنف محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبدالرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، اليوم الخميس، محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة.وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس" هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتمت إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.