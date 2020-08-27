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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3 بلطجية لتعديهم بالأسلحة البيضاء على شاب بالمحلة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:59 ص
المجني عليه
المجني عليه
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى، من القبض على أحد البلطجية يدعى «مصطفى. ع» وشهرته «سمكة»، عقب اشتراكه مع 2 آخرين فى التعدي بالضرب بالأسلحة البيضاء على أحد الشباب، محاولين سرقته تحت تهديد السلاح، وعندما حاول منعهم انهالوا عليه بالضرب بالمطاوي حتى فقد الوعي، وأصيب بإصابات بالغة في الرأس والساقين.

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام بوصول شاب مصاب بإصابات بالغة وخطيرة ولا يمكن استجوابه نتيجة اعتداء وقع عليه، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، وقاده الرائد محمد العيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، بمعاونة النقيب محمد منصور.

وتبين بعد فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع الذي شهد الواقعة أن وراءها كلًا من المدعو «مصطفى. ع»، وشهرته «سمكة»، والمدعو «محمد.إ»، وشهرته «حماصة الجهنمي» مسجل هارب، والمدعو «مصطفى.أ»، حيث شرعوا في قتل وسرقة المجني عليه ويدعي عبدالرحمن رمضان محمد أبوزيد حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الأزهر هذا العام بتقدير عام جيد جدًا، بعد أن قاموا عن طريق المتهم الأول باستئجار «توكتوك» لتنفيذ جريمتهم، وقام «سمكة» بقيادة «التوكتوك»، واستغل وقوف المجني عليه أمام منزله بمفرده ليلًا واقترب منه وقام المتهم الثاني «حماصة» بضربه بمطواة بطول رأسه، وحاول المجني عليه الإفلات والفرار منهم فطاردوه وانهالوا عليه بالطعن والضرب على الرأس والساق اليسرى، مما أحدث إصابته بجرح قطعي، وقام الثالث بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وتم إخطار النيابة العامة، والتي أصدرت أمرًا بضبط المتهمين، وفي كمين تم ضبط المتهم الأول «مصطفى»، وجارى البحث عن المتهمين الآخرين، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، حيث قاموا باستئجار «التوكتوك» لارتكاب جريمتهم.
المجني عليه
المجني عليه

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