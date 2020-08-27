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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم 27-8-2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:19 ص
أسعار بورصة الدواجن
أسعار بورصة الدواجن اليوم
دعاء أبو العزم
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استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن وكذلك معدلات الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق. 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-8-2020


وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إإن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن اليوم الخميس عند أخر معدل انخفاض سجلته خلال الفترة الأخيرة، وقدر بنحو ١٠ جنيهات للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ١٨ جنيهًا للكيلو من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٠ جنيهًا وحتى ٢١ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

وأوضح أن أسعار الدواجن البلدي سجلت انخفاض بقيمة ١٠ جنيهات خلال الفترة الأخيرة واستقرت عند سعر ٢٦ جنيهَا من المزرعة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدي تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٩ جنيهًا، مؤكدا أن ارتفاع الإنتاج تسبب فى انخفاض الأسعار.

ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحيه وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات.

وقال "السيد"، إن أسعار البيض سجلت انخفاض أيضًا لتستقر عند سعر ٢٦ جنيهًا للكرتونة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٠ لـ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

وانخفضت أسعار البيض بسبب زيادة الإنتاج من البيض في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي.

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