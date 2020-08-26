ولادة طفل بـ«عين واحدة» في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، حالة ولادة نادرة لسيدة وضعت مولودها الأول مصاب بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنينى فى التكوين.وقال الدكتور محمد عز الدين، أخصائي نساء وتوليد ورئيس قسم النساء في مستشفى أرمنت، أنه قام بإجراء عملية قيصرية لسيدة تدعى "ن ا" 28 عاما، بعد حملها لجنينها 7 أشهر، وذلك بعد الكشف عن تشوهات بالطفل.وأضاف "عز الدين"، أن السيدة لديها ولدين، وفي الطفل الثالث تلاحظ وجود تشوهات مما استلزم ضرورة إجراء ولادة قيصرية له وتلاحظ وجود تشوهات الرئتين، والقلب، وبعين واحدة تحمل "حدقتين" أو ما يسمى بسواد العين.وأضاف أن الطفل عاش لمدة 45 دقيقة، وسط حالة من الحزن من الأم، والتي دخلت في موجة من الاكتئاب، مضيفا أن استمرار حالة الطفل على قيد الحياة شبه مستحيلة.وتابع: أنه أول مرة يشاهد مثل هذه الحالة، لكنها موجودة في كتب الطب، مضيفا أن الحالة تكون لطفل بعين واحدة وتجويف عينى واحد وعصب بصري واحد.وأوضح أن هذه الحالات تسمى حالة الطفل ذو العين الواحدة (sycloptic baby) وكانت موجودة فى الأساطير الإغريقية، وقال إن عالمنا شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت ولادة أطفال ذو العين الواحدة، وسُجِّلَت أول حالة عام 1665 واليوم حالة جديدة شهدها مركز أرمنت.وأرجع عز الدين أسباب هذه الحالات إلى بعض الأمراض الوراثية بسبب خلل خلقى فى التكوين الجنينى أثناء مراحل النمو الأولى، وهو ما ينتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، فيولد الطفل بعين واحدة وتجويف عينى واحد وعصب بصري واحد.