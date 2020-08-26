الصين: أمريكا تشن عمليات عسكرية ضد الدول وتنتهك القواعد العالمية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، إن الصين تنتهج سياسة دفاعية للدفاع الوطني، ويوضح دستور الحزب الشيوعي الصيني ودستور جمهورية الصين الشعبية أن الصين تتمسك بطريق التنمية السلمية وتعارض الهيمنة.وأضاف جيان - في تصريح اليوم تعليقا على مقال لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حول "نظرية التهديد الصيني" - "تمتلك الولايات المتحدة مئات القواعد العسكرية حول العالم وشنت الحروب والعمليات العسكرية بشكل غير قانوني ضد دول، مثل العراق، متساءلًا: من الذي يتمسك بعقلية الحرب الباردة، والانتهاك المتعمد للقواعد العالمية؟، يمكن لبعض الساسة الأمريكيين أن يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة طالما أنهم يحترمون الحقائق".وحول تقارير بشأن تخطيط تايوان لإنشاء مكتب تمثيلي جديد في "إيكس أون بروفانس" في جنوب فرنسا، قال تشاو لي جيان "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين".وأشار إلى أن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الاتصالات والتبادلات الرسمية بين أي دولة أقامت علاقات دبلوماسية مع تايوان، بما في ذلك إقامة مؤسسات رسمية مشتركة، داعية الجانب الفرنسي إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والتعامل مع القضايا بعناية وبشكل صحيح.