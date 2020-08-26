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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة قطر في المستهل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:59 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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هبط المؤشر العام لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع أسهم 6 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع التامين.

وتراجع المؤشر العام لقطر بنسبة 0.20% خاسرًا 19.42 نقطة ليصل إلى مستوى 9889.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.8 مليون سهم بقيمة 148.7 مليون ريال عبر تنفيذ 3143 صفقة، وتراجع 26 سهمًا، وارتفع 19 سهمًا، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.05% على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.14%.

وكانت شركة صناعات قطر، قد أعلنت عن عقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية إلكترونيًا باستخدام تطبيق "Zoom"، وذلك يوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر بتوقيت الدوحة، وامتثالًا للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كل أشكال التجمع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونيًا للحصول على موافقة المساهمين على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج بنود آخرى على جدول أعمال الاجتماع سيلي بيانها.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعات قطر قد نشرت بيانًا صحفيًا في 23 أغسطس 2020 بشأن مقترح مجلس إدارتها لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة مساهمي الشركة على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو ومسائل أخرى، وتم التطرق خلاله بالتفصيل إلى جميع الجوانب ذات الصلة ببنود جدول الأعمال.

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