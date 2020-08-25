دفن طفل خدّرته والدته لممارسة الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة طفل توفى من جرعة مخدرات زائدة أعطتها له والدته في وجود عشيقها حتى لا يشعر بهما بمنطقة المعصرة.وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمة وعشيقها، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال طفل متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.تبين أن الأم "م. ع" خدرت الطفل بجرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الجنس في شقتها أثناء غياب زوجها.تم تشكيل فريق بحث وتم إلقاء القبض على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.