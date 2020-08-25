«الصحة» تكشف موعد انتهاء مبادرة «قوائم الانتظار»

كشف الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لفرقة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار" بوزارة الصحة، موعد انتهاء المبادرة، مؤكدًا أنها مستمرة بتعليمات رئاسية لحين الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل.وأضاف عاطف خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرقة عمليات المبادرة تنسحب من أي محافظة يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بها، مؤكدًا أنهم يقدمون خدمة طبية متقدمة في تخصصات حرجة.وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ مبادرة قوائم الانتظار تخطت 5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن كل المواطنين يحصلون على الخدمة الصحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" بالمجان مهما كانت تكلفة التدخل الجراحي، سواء أكان المريض له تأمين صحي، أو يعالج على نفقة الدولة.