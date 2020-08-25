ضبط مالك مخبز لبيع 6 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بالزاوية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخبز بلدى يبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء بمنطقة الزاوية الحمراء.وتبين أن المتهم تصرف في 6،500 أطنان دقيق بلدى مدعم استخراج 82% قدرت بحوالى 35425 جنيه من خلال بيعها بالسوق السوداء.حُرر المحضر اللازم بالواقعة ضد المتهم، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيق معه.