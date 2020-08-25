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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يقصف أرضًا زراعية جنوب قطاع غزة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:11 ص
قصف
قصف
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قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعًا وأرضًا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعًا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف.

كما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قذيفتين صوب أرض زراعية قرب معبر "صوفا" شمال شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين القاطنين بالقرب من موقع الاستهداف.

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