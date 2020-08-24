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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كمائن ومأموريات أمنية لضبط المتهمين باغتصاب فتاة فندق فيرمونت

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:28 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل _ ندى حمدي
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اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددا من الإجراءات لتنفيذ قرار النائب العام بضبط وإحضار المتهمين باغتصاب فتاة في فندق فيرمونت عام ٢٠١٤.

وكشفت مصادر أمنية أن مأموريات أمنية تحركت على محل سكن المتهمين إلى جانب نصب كمائن في أماكن مختلفة لتنفيذ قرار النائب العام.

وجرى تعميم بيانات المتهمين على كافة المنافذ الجوية بمطارات الجمهورية والبرية والموانئ لمنعهم من السفر طبقا لقرار النيابة العامة علاوة على ترقب الوصول في حالة وجود أي منهم خارج البلاد لإلقاء القبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية ولمخاطبة الإنتربول في حال وجود متهمين منهم خارج البلاد.

وقالت المصادر إن قرار النيابة العامة حدد أسماء المتهمين وبياناتهم وتم انطلاق عدة مأموريات لأماكن متفرقة لضبط المتهمين.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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