اللحظات الأخيرة في «جريمة فيرمونت»: هددوا بفضح هوية الضحية (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة في قضية «جريمة الفيرمونت» قبل إعلان النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة الفندق الشهير 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، تحركات غريبة ومشبوهة خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.ونشر حساب assault police الذي فجّر قضية الفيرمونت على تطبيق انستجرام ونشر شهادة الضحية، مقطع فيديو ذكر فيه أن «حسابات كثيرة على مواقع التواصل تواصلت مع الضحية وهددوها بنشر صورتها واسمها فى كل حتّة لو مسكتتش وما تراجعتش هيتم فضحها وتشويه سمعتها».وطالب القائمون على الحساب من رواد السوشيال ميديا دعم الفتاة بكتابة منشورات و«هاشتاجات» #أنا_ضحية_الفيرمونت لتغزو السوشيال ميديا لإلهاء مَن يحاول كشف هوية الفتاة.أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، موضحة أنه جار استكمال التحقيقات.