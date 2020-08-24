باكستان والصين تواصلان مشروع الممر الاقتصادي رغم الانتقادات

‎قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الإثنين، إن باكستان والصين مصممتان على مواصلة مشروع الممر الاقتصادي بينهما.وأضاف قريشي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية الباكستانية، أن الممر الاقتصادي سيستمر ليحقق الهدف من تنفيذه بشكل كامل، وأن الممر مشروع مدروس بهدف تعزيز الاتصال الإقليمي وسيعود بالفائدة على كل من باكستان والصين وكذلك المنطقة بأكملها، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وأكد قريشي أن باكستان والصين ستعملان بشكل مشترك لحماية المصالح الاستراتيجية الثنائية بينهما، مشيرًا إلى أن زيارته للصين الأسبوع الماضي تعد مهمة.