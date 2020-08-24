محمد محيي «بتاع زمان» بـ«قضية» على يوتيوب

طرح المطرب محمد محيي رابع أغنيات ألبومه الجديد «بتاع زمان» بعنوان قضية، مساء الإثنين، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي كلمات رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع موسيقي فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.«قضية» رابع أغنية يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد بعد أغنيات "سهرانين"، "فوّضت أمري"، و"قلت أخونه".يضم الألبوم الجديد لمحيي 12 أغنية، ويشهد عودته مرة أخرى للألبومات بعد غياب دام 12 عامًا بعد ألبوم "مظلوم" 2008، ويتعاون محيي في الألبوم الجديد مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين ومن ضمنهم مثل أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبدالواحد ومدين وحمادة النادي ومحمود شريف وآخرين.