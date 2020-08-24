حبس 4 تجار خردة لسرقة غطاء بالوعة بالجيزة

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الإثنين، بحبس 4 عمال خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية في منشأة القناطر.تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله 4 أشخاص أثناء سرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.وأسفرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين هم 4 عمال خردة، لاثنين منهم معلومات جنائية، تم القبض عليهم، وبحوزتهم عربة "كارو"، وغطاء البالوعة المسروق، يبلغ وزنه حوالي 100 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.