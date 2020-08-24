«توأم روحي» يتخطى 2 مليون جنيه في 6 أيام

حقق فيلم "توأم روحي"، أمس، إيرادات بلغت 305 آلاف و740 جنيهًا، ليرتفع إجمالي ما حققه الفيلم من إيرادات إلى 2 مليون و187 ألفًا و937 جنيهًا، منذ طرحه بدور العرض السينمائية في يوم 18 أغسطس الماضي.وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.ويحتفل النجم حسن الرداد، بفيلمه الجديد، والذي تشاركه فيه البطولة عائشة بن أحمد وأمينة خليل، مع الجمهور يوم الخميس المقبل، من خلال جولة في عدد من سينمات التجمع الخامس يرافقه بعض صناع العمل ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى حفل الساعة التاسعة مساء."توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد آخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.