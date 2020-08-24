لم تأكل لحم البقر.. أسرار الأميرة ديانا مع الطعام



تحتل الأميرة ديانا مكانة خاصة لدى محبيها حول العالم، وعلى الرغم من رحيلها المأساوي عن عالمنا عام 1997، لكن أخبارها لا تزال محط اهتمام الصحف ووسائل الإعلام العالمية، التي تكشف تباعًا عن نمط حياتها، وأسرار جعلتها أيقونة للجمال والألق.



وفيما يتعلق بما كانت تأكله، فقد شرعت الأميرة ديانا بعد انفصالها عن الأمير تشارلز عام 1992، في اتباع أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة، بعدما مرت بمرحلة عرفت بالشره المرضي نحو الطعام بسبب خلافاتها الزوجية والتوترات اليومية التي عانت منها في حياتها، هذا ما أكده رئيس الطهاة السابق دارين ماكجرادي، خلال حديثًا عن التغييرات في حياة أميرة القلوب في مقابلته مع "Hello Magazine".



و قال " ماكجرادي"، "في الوقت الذي انتقلت فيه إلى قصر كنسينجتون، كانت الأميرة قد واجهت بالفعل الشره المرضي، وتحدثت عنه على أمل أن يستفيد بتجربتها الآخرون، وأعادت حياتها إلى المسار الصحيح". تحتل الأميرة ديانا مكانة خاصة لدى محبيها حول العالم، وعلى الرغم من رحيلها المأساوي عن عالمنا عام 1997، لكن أخبارها لا تزال محط اهتمام الصحف ووسائل الإعلام العالمية، التي تكشف تباعًا عن نمط حياتها، وأسرار جعلتها أيقونة للجمال والألق.وفيما يتعلق بما كانت تأكله، فقد شرعت الأميرة ديانا بعد انفصالها عن الأمير تشارلز عام 1992، في اتباع أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة، بعدما مرت بمرحلة عرفت بالشره المرضي نحو الطعام بسبب خلافاتها الزوجية والتوترات اليومية التي عانت منها في حياتها، هذا ما أكده رئيس الطهاة السابق دارين ماكجرادي، خلال حديثًا عن التغييرات في حياة أميرة القلوب في مقابلته مع "Hello Magazine".و قال " ماكجرادي"، "في الوقت الذي انتقلت فيه إلى قصر كنسينجتون، كانت الأميرة قد واجهت بالفعل الشره المرضي، وتحدثت عنه على أمل أن يستفيد بتجربتها الآخرون، وأعادت حياتها إلى المسار الصحيح".

دارين ماكجرادي الطاهي الملكي السابق





وفقًا لمقابلة في "Saturday Evening Post"عام 1989، تبدأ ديانا يومها مع عصير الجريب فروت، وقطعة من الخبز المحمص.



بحلول الوقت الذي تعاون فيه الطاهي الملكي دارين مع ديانا في رحلة تغير الطعام، بدأ في تقديم أطعمة أكثر ثراءً، وكان أحد أطباقها المفضلة "Egg Suzette" وهو عبارة عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ ذابلة في قاعها، وبيضة مسلوقة في الأعلى ثم القليل من صلصة هولانديز، كمية صغيرة، مع بعض البطاطس المقلية حول الحواف".



و يتذكر "ماكجرادي" إحدى وجبات الغداء المفضلة لديانا وهو الفلفل الحلو، المحشو بالكوسة والفطر والأرز وجبن الموزاريلا، وجبنة البارميزان، مع ملعقة من صلصة الطماطم والفلفل المدخن. و كانت "ديانا" تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية كل يوم، لتبدو في أفضل حالاتها على الإطلاق، وبالتدرج أصبحت تأكل كل ما هو صحي، وتتجنب ما دون ذلك.وفقًا لمقابلة في "Saturday Evening Post"عام 1989، تبدأ ديانا يومها مع عصير الجريب فروت، وقطعة من الخبز المحمص.بحلول الوقت الذي تعاون فيه الطاهي الملكي دارين مع ديانا في رحلة تغير الطعام، بدأ في تقديم أطعمة أكثر ثراءً، وكان أحد أطباقها المفضلة "Egg Suzette" وهو عبارة عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ ذابلة في قاعها، وبيضة مسلوقة في الأعلى ثم القليل من صلصة هولانديز، كمية صغيرة، مع بعض البطاطس المقلية حول الحواف".و يتذكر "ماكجرادي" إحدى وجبات الغداء المفضلة لديانا وهو الفلفل الحلو، المحشو بالكوسة والفطر والأرز وجبن الموزاريلا، وجبنة البارميزان، مع ملعقة من صلصة الطماطم والفلفل المدخن.

الأميرة ديانا