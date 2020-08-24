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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لم تأكل لحم البقر.. أسرار الأميرة ديانا مع الطعام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:11 م
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
مارسيل نظمي
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تحتل الأميرة ديانا مكانة خاصة لدى محبيها حول العالم، وعلى الرغم من رحيلها المأساوي عن عالمنا عام 1997، لكن أخبارها لا تزال محط اهتمام الصحف ووسائل الإعلام العالمية، التي تكشف تباعًا عن نمط حياتها، وأسرار جعلتها أيقونة للجمال والألق.

وفيما يتعلق بما كانت تأكله، فقد شرعت الأميرة ديانا بعد انفصالها عن الأمير تشارلز عام 1992، في اتباع أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة، بعدما مرت بمرحلة عرفت بالشره المرضي نحو الطعام بسبب خلافاتها الزوجية والتوترات اليومية التي عانت منها في حياتها، هذا ما أكده رئيس الطهاة السابق دارين ماكجرادي، خلال حديثًا عن التغييرات في حياة أميرة القلوب في مقابلته مع "Hello Magazine".

و قال " ماكجرادي"، "في الوقت الذي انتقلت فيه إلى قصر كنسينجتون، كانت الأميرة قد واجهت بالفعل الشره المرضي، وتحدثت عنه على أمل أن يستفيد بتجربتها الآخرون، وأعادت حياتها إلى المسار الصحيح".
دارين ماكجرادي الطاهي
دارين ماكجرادي الطاهي الملكي السابق
و كانت "ديانا" تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية كل يوم، لتبدو في أفضل حالاتها على الإطلاق، وبالتدرج أصبحت تأكل كل ما هو صحي، وتتجنب ما دون ذلك.

وفقًا لمقابلة في "Saturday Evening Post"عام 1989، تبدأ ديانا يومها مع عصير الجريب فروت، وقطعة من الخبز المحمص.

بحلول الوقت الذي تعاون فيه الطاهي الملكي دارين مع ديانا في رحلة تغير الطعام، بدأ في تقديم أطعمة أكثر ثراءً، وكان أحد أطباقها المفضلة "Egg Suzette" وهو عبارة عن بطاطا مخبوزة مع سبانخ ذابلة في قاعها، وبيضة مسلوقة في الأعلى ثم القليل من صلصة هولانديز، كمية صغيرة، مع بعض البطاطس المقلية حول الحواف".

و يتذكر "ماكجرادي" إحدى وجبات الغداء المفضلة لديانا وهو الفلفل الحلو، المحشو بالكوسة والفطر والأرز وجبن الموزاريلا، وجبنة البارميزان، مع ملعقة من صلصة الطماطم والفلفل المدخن.
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
في عام 1981، كتب دار رعاية في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا إلى أفراد العائلة المالكة يطلبون جمع وصفاتهم المفضلة كجزء من كتاب طهي.

و تم الكشف عن رد من السكرتير الخاص لديانا، أوليفر إيفريت، مشيرًا إلى أن طعامها كان عبارة عن وعاء من حساء الشمندر الأوكراني، وأدرجت فيه المكونات التالية: الشمندر، الزبادي الطبيعي، البصل، مرقة الدجاج، الحليب، القشدة الحامضة، الملح والفلفل.

و أضاف "ماكجرادي" أن "الأميرة لم تأكل الكثير من اللحوم الحمراء، لم تأكل لحم البقر أبدًا، ولم تأكل لحم الخنزير أبدًا، وأحيانًا كانت تأكل لحم الضأن عندما كانت تستقبل الضيوف، ولكن في الغالب كان الدجاج أو السمك أو الخيارات النباتية".

من حيث البهارات، طلبت ديانا من دارين تجنب الصلصات والكريمات الثقيلة، لكنها سمحت لنفسها بقليل من الحلويات خاصة في وجود طفليها هاري وويليام مثل الخبز والزبدة، ولا تزيد في الطلب منهم بل على أحيان متباعدة.

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