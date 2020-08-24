ضبط 2000 كمامة غير مطابقة للمواصفات في الزقازيق

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في ضبط المدير المسئول عن مصنع للملابس الجاهزة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزقازيق.وعثر بحوزته على 2000 كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية، ودون تصريح من وزارة الصحة وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة- 500 كيلو -جرام أقمشة دون مستندات مجهولة المصدر- 13 ماكينة خياطة مستلزمات وأدوات إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ اتخاذ الحملات.