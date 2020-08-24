استفزاز متواصل.. تركيا تمدد أعمال سفينة «أوروتش رئيس» 4 أيام

تواصل تركيا، بقيادة رجب طيب أردوغان، استمرارها في الخطوات الاستفزازية وتصعيد التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث قررت الحكومة التركية تمديد عمل السفينة «أوروتش رئيس»، التي تجري أبحاثًا في البحر المتوسط، حتى 27 أغسطس الجاري.ومن المقرر أن تواصل سفينة الأبحاث السيزمية «أوروتش رئيس» استكشافها للهيدروكربونات قبالة سواحل قبرص حتى 27 اغسطس، ذلك حسب ما ذكرت جريدة «كارت» التركية.وكان من المقرر حسب الإعلان السابق أن تنهي السفينة أعمالها في 23 أغسطس، لكن تم تمديد العمل لمدة 4 أيام أخرى، كما تم الإعلان عن أعمال «نافتكس» الجديدة التي ستستمر حتى 27 أغسطس أيضًا.وستقوم السفينة «أوروتش رئيس» جنبًا إلى جنب مع سفينة «أتامان وجنكيز خان» بإجراء دراسات في شرق البحر المتوسط قبالة قبرص.