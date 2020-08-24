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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الفيوم يكشف تفاصيل تطوير بحيرة قارون (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:23 ص
الدكتور أحمد الأنصاري،
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
هدير شعراوي
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون تضم مساحة أكثر من 55 ألف فدان ومن 2014 بدأ تدهور بيئي في البحيرة سواء زيادة الضغط أو الملوحة والمياه الملوثة والطفيل السمكي، موضحًا أن هذا أثر على عدد من المواطنين الذين يعملون في صيد السمك لتبدأ الدولة من سنتين في إعادة التوازن البيئي فيها أيًا كانت التكلفة والإجراءات.

وتابع الأنصاري، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البحيرة استقبلت الكثير من الملوثات ولكن الآن أصبحت مصدرا طبيعيا لاستخلاص الأملاح وأنشطة أخرى لإنقاذ البحيرة والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

وأضاف أن المحافظة بها أنشطة سياحية واقتصادية تجعلها تسجل اقتصاديات كبيرة وصناعات أكثر ولهذا فهي مصدر جذب لرءوس الأموال، كما أن المنطقة الصناعية بها توسعات لإنشاء محطات توليد كهرباء أكثر لاستقبال مصانع أكبر ولهذا تم وضع خريطة لذلك لتكون هناك زيادة في الكهرباء لفتح المزيد من المصانع وهو ما يخلق فرص عمل عديدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بها صناعات مختلفة سواء النسيج أو الزيوت أو الزجاج والمعادن وما إلى ذلك.

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