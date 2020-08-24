خالد عكاشة: أوروبا تدرك الدور القطرى لدعم الإخوان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قطر وتركيا يتحركان سويا لدعم المشروع الإخواني، معلقا: "الأحلام العثمانية بتظهر".وأشار "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن قطر وتركيا أصبحتا تتحركان بشكل علني على أنهم خادمين وراعين للمشروع الإخواني، منوها بأن الفيلم الوثائقي الفرنسي "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" فضح دور الدوحة في تمويل ودعم الإرهاب.وأوضح أن دول أوروبا أصبحت تدرك خطر الدور القطري في تدعيم الإخوان.وفيما يخص سبب اختيار مؤسسة قطر الخيرية أوروبا لترويج أفكارها الإرهابية، أشار إلى أن أوروبا تعد المسرح العالمي الرئيسى، حيث ستسمح لهم بالحركة، كما أن أنظمة الحكم ليس لديها إدراك للتفاصيل التي تكشف فساد الحركة والأفكار كما في الدول العربية.