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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد عكاشة: قطر تستغل الإسلام لتحقيق أهدافها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:09 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
الشيماء زيدان
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإرهابيين يستخدمون الدين عن طريق تحويله إلى سلعة لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن هناك من يستغل مناخات معينة مزيفة منها المسجد والجمعيات الخيرية والتبرع والدعوة الإسلامية في أعمال إرهابية.

وشدد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على ضرورة معرفة الهدف من وراء الدعوات التي تعرض على الفرد وما الذي سوف توصل إليه.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك من يستغل الإسلام حتى يحقق لنفسه أهدافا وأغراضا إجرامية في المقام الأول لتمكين مخططات غربية في المنطقة.

واستنكر: "كيف للإسلام الذي هو دين نتعبد به لله يتحول على يد هؤلاء إلى وسيلة من وسائل الإرهاب والقتل وسفك الدماء وتمكين مخططات غربية؟"، متابعًا: "قطر تستغل الإسلام حتى تحقق لنفسها أهدافها".

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