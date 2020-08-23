باحث: هناك جمعيات خيرية تُستخدم لبث أفكار متطرفة

تحدث محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن التمويل القطري المشبوه واسغلال أموال المؤسسات الخيرية لدعم الجماعات الإرهابية وتخريب الدول، التي على رأسها «الإغاثة الإسلامية العالمية» المدعومة من قطر لنشر الإرهاب والتطرف.وقال «منصور»، خلال لقاء عبر سكايب مع الإعلامية «دينا زهرة»، خلال فقرة «الآن» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن استخدام الخدمات المقدمة للمؤسسات والجمعيات الخيرية تقدم إلى الشعب كوسيلة لبث الأفكار الإخوانية المتطرفة في الأوساط الشعبية، واستغلال حاجة الناس لهذه الخدمات، هو فكر قطري إخواني إرهابي بحت.وأوضح «الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات»، أن حاجة الناس في سوريا واليمن والعراق وغيرها من المناطق التي تحتاج للمساعدة تجعلهم ينجرفون وراء هذه الأفكار الإرهابية التي يبثها لهم الإرهابيون، خاصة أن هذه الشريحة ليس لديها فكر أو ثقافة فمن السهل تشكيلهم وتغيير أفكارهم.وأكمل: «نظام الحمدين يستخدم الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم سياسته الإرهابية.. يجب أن تكون هناك متابعة أمنية للأشخاص الذين يتولون إدارة ورئاسة الجمعيات الخيرية».