الجيش الليبي: رصدنا سفنًا حربية تركية متجهة إلى سرت

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن أن مبادرة فائز السراج كتبت في عاصمة أخرى، واصفًا إياها بـ"ذر للرماد" في العيون والتضليل.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن؛ حيث أكد المسماري أن الجيش الليبي رصد تحركات كبيرة جارية منذ يومين نحو مدينة سرت، بالتزامن مع تحرك سفن حربية تركية تتقدم نحو ميناء سرت، مضيفًا: رصدنا فرقاطتين و3 سفن كورفيت تركية تتخذ وضعًا قتاليًّا وتتقدم نحو سرت.