سارة أبوالعزم مديرًا للنيابة الإدارية بالمنيا

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا، صباح اليوم الأحد، بتعيين المستشارة سارة محمد عبدالحميد أبوالعزم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة المنيا.المستشارة سارة محمد عبدالحميد أبوالعزم حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة ١٩٩٦ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولى، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٧، وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة ١٩٩٨.وتدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا، وتمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٨، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة محافظة المنيا.