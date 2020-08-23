دبلوماسي سابق: استقرار مصر الداخلي يعطيها مكانة قوية دوليا (فيديو)

أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية قطعت أشواطًا كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار والانتصار في معركة الإرهاب، معقبًا: "الدولة تبني القاعدة التي سننهض من خلالها وننطلق للأمام"، مشيرًا إلى أن استقرار مصر الداخلي يعطيها المكانة القوية دوليًا وإقليميًا.وأوضح السفير محمد حجازى، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن التحركات المصرية الإقليمية هدفها تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى ولمصلحة الجميع، لافتًا إلى أن الرؤية المصرية بدأت بالسلام وأظهرت قدرتها العسكرية من خلال إعلان الخطوط الحمراء في ليبيا، متابعًا: "لا بد من إظهار القدرة العسكرية لحماية السلام.. والحروب الأمثل هي التي تحميها الدولة بقدرتها العسكرية".وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أثبت أن إعلان القاهرة في مصلحة الجميع، حيث إن مصر تواصلت مع كافة الجهات المؤثرة لضبط إيقاع الحركة على الأراضي الليبية، خاصة مع إعلان المستشار عقيلة صالح، والسراج، الموافقة على وقف إطلاق النار الذي سيمهد لعملية سياسية منضبطة تقود لعملية دستورية ويتحقق الأمن والسلام في ليبيا.وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر اعتمدت على القانون الدولي في ترسيم حدودها البحرية مع دول شرق المتوسط، وإدارة علاقتها بالمشهد الإقليمي، وخاصة مع قبرص واليونان.