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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

صهر ترامب يزور إسرائيل ودولا عربية لبحث عقد اتفاقات سلام

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:45 م
ترامب
ترامب
سارة الشلقاني
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قالت مصادر إسرائيلية وعربية إن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآفي بيركوفيتش المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسؤولين آخرين، سيقومون بزيارة إلى تل أبيب، وعدة دول عربية، للتشجيع على إبرام اتفاقات سلام.

وأوضحت المصادر أن الزيارة متوقع أن تكون سريعة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضافوا أن الزيارة من المقرر أن تبحث التشجيع على إبرام اتفاقات سلام بين الدول العربية وإسرائيل، على خطى الإمارات، مثل البحرين وسلطنة عمان.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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