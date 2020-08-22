جمال بوحسن: قطر تستغل الجمعيات الخيرية للوصول إلى أهدافها المريبة

أن الأموال التي تجمعها المؤسسات والجمعيات الخيرية هى أموال طائلة تصل لمليارات الدولارات، حتى أن أوروبا استشعرت هذا الخطر الداهم من قبل النظام القطري، وقامت بإغلاق أكثر من جمعية قطرية، ووضعت بعضها تحت المراقبة وبعضها تحت التحقيق، وستتم محاكمتها قريبًا في بريطانيا.

قال جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن النظام القطري يمارس أيديولوجية خاصة لدعم الإرهاب، مما يخدم أهدافها الخبيثة سواء في الدول العربية أو الدول الأوروبية.وأضاف "بوحسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الوسائل التي يستخدمها النظام القطري هي استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ أجندتها للوصول إلى أهدافها المريبة.وأكمل: "الجمعيات التي تستغلها قطر، ما هي إلا واجهة فقط، ولا تقوم بعمل خيري، وإنما تقوم بتمثيل الجماعات والميليشيات الإرهابية في أوروبا وآسيا وإفريقيا".وأوضح