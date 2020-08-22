الكونجرس الأمريكي يندد بأعمال العنف في إثيوبيا ويطالب بالتحقيق

أعرب الكونجرس الأمريكي، عن استنكاره أحداث العنف الجارية في إثيوبيا والتي تمارسها حكومة أديس أبابا خاصة ضد الأقليات، مطالبا بوقف هذا الأمر.وخاطب 20 عضوا بالكونجرس، في رسالة لهم، أمس، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن هذا الأمر، مؤكدين وجود مخاوف جدية لديهم بشأن الاضطرابات في إثيوبيا وأعمال العنف التي اجتاحت البلاد، خاصة منذ مقتل المغني هاشالو هونديسا، يونيو الماضي، وفق صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.وأكد الأعضاء بالكونجرس، من بينهم ديمقراطيون وجمهوريون، أن إثيوبيا غير مستقرة في ظل انتشار العنف والانقسام العرقي والملاحقات القضائية السياسية، ما يجعل أديس أبابا شريكًا أقل موثوقية للولايات المتحدة.واتهم أعضاء الكونجرس قوات الأمن الإثيوبية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وشن عمليات اعتقال ذات دوافع سياسية ضد المعارضين والصحفيين، مشيرين إلى تعرض جماعات عرقية إلى التمييز من قبل الحكومة.وطالب الكونجرس وزير الخارجية، بومبيو، بالتواصل مع الحكومة الإثيوبية لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ الديمقراطية، والتنديد بالعنف ضد الجماعات العرقية والدينية.