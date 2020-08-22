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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودة اليوم السبت 22-8-2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:26 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم السبت 22-8-2020، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر الصرف 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.14 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

ويواصل الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري، في سوق تداول العملات المالية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-8-2020

يأتي سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.20 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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