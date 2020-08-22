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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زوجة مريض السمنة موجهة الشكر للرئيس السيسى: «كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا»

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:50 ص
مريض السمنة
مريض السمنة
رباب الأهواني
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كشفت آية المصري، زوجة مريض السمنة محمود سمير، تفاصيل مرض زوجها، قائلة إن زوجها وزنه 275 كيلو وأصيب بالأمراض نتيجة السمنة المفرطة.

ووجهت آية المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الاستجابة لحالة زوجها الصحبة والتوجيه لعلاجه، قائلة: "شكرًا للرئيس السيسي كلمنا وسمعنا ولبي نداءنا، والإسعاف هنا الآن لنقل زوجي".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير، والذي يعاني من السمنة المفرطة، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على نفقة الدولة.

وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استجابة لما نشر عن حالة المواطن، حيث استغنى عنه صاحب المخبز الذي كان يعمل به، وجلس في منزله لفترة، بعدها بدأ وزنه يزداد بشكل غير طبيعي، وأصبح غير قادر على العمل أو الحركة.

ويعاني "محمود" من السمنة المفرطة، حيث يبلغ وزنه نحو 257 كيلو جرامًا، كما يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وجلطات بالساقين وأطراف الجسد، ومرض جلدي خطير.

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