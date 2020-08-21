أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

قال الطالب أحمد عمر «صاحب الشفة الأرنبية» إنه أراد الالتحاق بكلية التربية الرياضية لكنه فوجئ بالرفض.وأضاف «أحمد عمر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار» أنه دخل الاختبارات واجتاز الطول والوزن والعرض، لكن لجنة القوام استبعدته بسبب «الشفة الأرنبية».وتابع: «رئيس لجنة القوام قالي إلبس هدومك وروح، ولما سألت عن السبب قال لي بسبب التشوه في الشفة».من جانبه، رد الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، على ما نشر أمس بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».وقال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ في بيانه: «نود أن نوضح أننا جميعا بدءا من الدكتور رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودون لخدمة أبنائنا الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم للصواب دائما، وكليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها، ولذلك تم عقد عدة اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي».