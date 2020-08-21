رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«رئيس المدارس الخاصة» يطالب أولياء الأمور بسداد باقى المصروفات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:28 م
بدوي علام
بدوي علام
الشيماء زيدان
طباعة
قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن بعض أولياء الأمور توقفوا عن دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف «علام» خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج «الجمعة من مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم: «أطالب أولياء الأمور بسداد المتبقي من دفعات الترم الثاني من مصروفات العام المنقضي».

وتابع: «بعض المدارس لم تكن مستعدة من ناحية البنية التحتية للتكنولوجيا أن تقوم بخطوة قيام المدرسين بالتدريس أونلاين للطلاب، لذلك قامت بعض هذه المدارس برفع المواد على موقع اليوتيوب ليتلقى الطلاب المواد بأي شكل».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى