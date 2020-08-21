«رئيس المدارس الخاصة» يطالب أولياء الأمور بسداد باقى المصروفات

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن بعض أولياء الأمور توقفوا عن دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني.وأضاف «علام» خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج «الجمعة من مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم: «أطالب أولياء الأمور بسداد المتبقي من دفعات الترم الثاني من مصروفات العام المنقضي».وتابع: «بعض المدارس لم تكن مستعدة من ناحية البنية التحتية للتكنولوجيا أن تقوم بخطوة قيام المدرسين بالتدريس أونلاين للطلاب، لذلك قامت بعض هذه المدارس برفع المواد على موقع اليوتيوب ليتلقى الطلاب المواد بأي شكل».