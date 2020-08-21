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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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سيد رجب ينشر صورة مع ابنه أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:57 م
الفنان سيد رجب
الفنان سيد رجب
رباب الأهواني
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شارك الفنان سيد رجب، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام» صورة تجمعه بابنه أثناء قضاء عطلتهما الصيفية.

وجلس النجم سيد رجب بجوار نجله على أحدى الشواطئ.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاء أبرز التعليقات: «بحبك جدًا جدًا، العظيم جدًا سيد رجب».

وشارك الفنان سيد رجب بمسلسل «أبوالعروسة» وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

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