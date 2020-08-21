سيد رجب ينشر صورة مع ابنه أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

شارك الفنان سيد رجب، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام» صورة تجمعه بابنه أثناء قضاء عطلتهما الصيفية.وجلس النجم سيد رجب بجوار نجله على أحدى الشواطئ.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاء أبرز التعليقات: «بحبك جدًا جدًا، العظيم جدًا سيد رجب».وشارك الفنان سيد رجب بمسلسل «أبوالعروسة» وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.