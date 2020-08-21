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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى «الثالث»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:49 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
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صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأنه من المرجح رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث إذا استمرت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى بعد نهاية الأسبوع.

وكررت السلطات دعوتها للمواطنين والمقيمين في البلاد بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي خاصة مع انتشار حالات الإصابة الجماعية في عدد من المناطق في البلاد، حيث تجاوز المعدل اليومي حاجز الـ300 إصابة.

وقالت مديرة مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها، جونج أون-كيونج، إن هناك محدودية في القدرة على الحد من وتيرة انتشار المرض، نظرا لحجم الجائحة وسرعة انتشارها في البلاد، حسبما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت جونج أن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر قبل ظهور أعراض مرضية، ولذا لا يمكن السيطرة على الجائحة ما لم يتم الحد من الاختلاط بين الأفراد.

وناشدت المواطنين والمقيمين في البلاد بالالتزام بصورة دقيقة بتعليمات التباعد الاجتماعي الذي تم رفعه إلى المستوى الثاني مؤخرا، وفي حال عدم الالتزام بذلك واستمرار وتيرة الانتشار، يتعين على السلطات الصحية النظر في رفع المستوى إلى الثالث.

وتوقعت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن نهاية الأسبوع الجاري ستشكل مرحلة حاسمة لتحديد إمكانية انتشار الجائحة في العاصمة سول وضواحيها بصورة كبيرة، وذلك نتيجة لاكتشاف حالات إصابة جماعية بين أفراد بكنيسة سارانج جيئل والمشاركين في التجمعات المناهضة للحكومة في ميدان كوانجهوامون يوم 15 من الشهر الجاري.

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