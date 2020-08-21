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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تخطط لتخفيف الحظر على عودة دخول الأجانب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:10 م
الحظر على عودة دخول
الحظر على عودة دخول الأجانب
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ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن الحكومة تخطط لتخفيف الحظر الصارم على عودة دخول الأجانب البلاد المفروض بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بعد احتجاجات على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه الإجراءات.

وتخطط الحكومة اليابانية للسماح بإعادة الدخول لجميع حاملي التأشيرات، بمن في ذلك المقيمون الدائمون والطلاب الأجانب، شريطة الخضوع لاختبارات بي سي آر للكشف عما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا، ومن ثم عزل أنفسهم في فنادق معينة لمدة 14 يوما، وهي نفس الإجراءات التي تطبق حاليا على اليابانيين العائدين من الخارج.

وقال مسئول قنصلي في وزارة الخارجية اليابانية إن السلطات "لم تتخذ قرارا بعد" بشأن تخفيف القيود على الحدود.

يذكر أن قيود السفر التي تفرضها اليابان لمكافحة الوباء من بين أكثر القيود صرامة في العالم، حيث تحظر بشكل فعال الدخول مع استثناءات قليلة ليس فقط للسياح، ولكن لحاملي التأشيرات طويلة الأجل من أكثر من 140 دولة.

يذكر أيضا أن نحو 6ر2 مليون أجنبي لديهم الحق في الإقامة في اليابان، وتخطط الحكومة لتوسيع عمليات الفحص في المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المرور بعد تخفيف القيود.

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