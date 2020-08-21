فى ذكرى ميلاده.. رحلة عزت أبوعوف فى عالم الموسيقى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عزت أبوعوف الـ72، والذي رحل عن عالمنا في يوليو من العام الماضي 2019، بعدما قدم العديد من الأعمال التي علقت في أذهان المشاهدين لسنوات عديدة.وقدم الفنان الراحل أكثر من 77 فيلمًا، و99 مسلسلًا تليفزيونيًا، و7 مسلسلات إذاعية، و4 مسرحيات، كما وضع الموسيقى التصويرية لـ7 أعمال فنية.وكان " أبوعوف" له أسلوبه الفريد في التلحين، وأضفى على الأعمال التي قام بوضع موسيقاها التصويرية حالة مختلفة، حيث وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حكاية ميزو"، وبعدها وضع الموسيقى التصويرية لمسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" عام 1979.استكمل عزت أبوعوف رحلته في عالم الموسيقى التصويرية بوضعه لموسيقى فيلم "القفل" عام 1982 وبعدها وضع موسيقى فيلم "المجنونة" عام 1985، بالإضافة إلى فيلم "نشاطركم الأفراح" عام 1988، وموسيقى فيلم "في الصيف الحب جنون" عام 1995، وكان آخر أعماله الموسيقى التصويرية لفيلم "حسن اللول" عام 1997 من خلال تلحينه لأغنية الفيلم الذي حملت نفس الاسم.ويعتبر أبوعوف واحدًا من أحد أهم الوجوه المؤسسة للفرق الموسيقية الشبابية منذ سبعينيات القرن العشرين، والبداية كانت من فرقة "لي بيتي شاه"، التي أسسها وجدي فرانسيس عام 1967، وانضم إليها أبوعوف عازفًا على الأورج، إلى جانب مجموعة من أبرز الوجوه الموسيقية في مصر حينها مثل الموسيقار عمر خيرت، والمؤلف الموسيقي الراحل عمر خورشيد، والموسيقي الراحل طلعت زين، والفنان سمير صبري، وصبحي بدير، ومحمد سلماوي.