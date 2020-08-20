جامعة سودانية تسحب درجة الماجستير من الرئيس المخلوع عمر البشير

أعلنت جامعة الجزيرة السودانية، اليوم الخميس، سحب درجة الماجستير في علم الاجتماع التي تم منحها للرئيس المخلوع عمر البشير في عام 2012.وقالت الجامعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن هذه الخطوة جاءت استنادًا على توصيات لجان التمكين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.يذكر أن البشير يخضع لعقوبة السجن بتهم عدة وجهت له من بينها سرق المال العام وارتكاب أعمال إبادة جماعية وقتل المتظاهرين.