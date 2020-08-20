محلل عسكري: تركيا ستفشل في الحصول على سرت بالقتال

قال المحلل العسكري العميد سمير راغب، إنه يتفق مع الجيش الليبي حول قراراه برفض جعل منطقة سرت منطقة منزوعة السلاح، وخاصة أن الجانب التركي معروف عنه الخداع.وأضاف، خلال مداخلة على قناة "الغد"، أن الجانب التركي قد ينزع السلاح في سرت، ثم يسمح بوجود داعش جديدة في سرت، ويسيطر على المنطقة بتلك الألاعيب.وأكد "راغب"، أن سرت هي منطقة عائلة القذافي، وسرت هي منطقة حيوية وغير متنازع عليها، منوها أن تركيا يريدون الحصول على منطقة سرت بدون قتال، لأنهم سيفشلون في الحصول عليها بالقتال.وتابع: "تركيا تحاول الوصول إلى منطقة الخط الأحمر بكل الطرق الملتوية".وأكد الجيش الليبي، أمس الأربعاء، أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مدينة سرت ولن يسلمها لغزاة جدد، ردا على مقترحات دولية بتحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، بحسب قناة "مداد نيوز".