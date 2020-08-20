رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل عسكري: تركيا ستفشل في الحصول على سرت بالقتال

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:45 م
سمير راغب
سمير راغب
طباعة
قال المحلل العسكري العميد سمير راغب، إنه يتفق مع الجيش الليبي حول قراراه برفض جعل منطقة سرت منطقة منزوعة السلاح، وخاصة أن الجانب التركي معروف عنه الخداع.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة "الغد"، أن الجانب التركي قد ينزع السلاح في سرت، ثم يسمح بوجود داعش جديدة في سرت، ويسيطر على المنطقة بتلك الألاعيب.

وأكد "راغب"، أن سرت هي منطقة عائلة القذافي، وسرت هي منطقة حيوية وغير متنازع عليها، منوها أن تركيا يريدون الحصول على منطقة سرت بدون قتال، لأنهم سيفشلون في الحصول عليها بالقتال.

وتابع: "تركيا تحاول الوصول إلى منطقة الخط الأحمر بكل الطرق الملتوية".

وأكد الجيش الليبي، أمس الأربعاء، أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مدينة سرت ولن يسلمها لغزاة جدد، ردا على مقترحات دولية بتحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، بحسب قناة "مداد نيوز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

تحريات استشهاد ضابط وأمين شرطة بالجيزة: سائق الأتوبيس اضطر للانحراف فدهسهم

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

«جردها من ملابسها».. مقتل زوجة على يد زوجها بالدقهلية

الصور

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

روسيا: بدء تصدير لقاح ضد فيروس كورونا فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

أهم 15 تاريخا للاكتشافات وصناعة الغاز في مصر خلال 60 عاما (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوى بمعرض «إيف»

جبهة الإنقاذ: ألاعيب رئيس اتحاد الكتاب لن تصبنا بالملل

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»