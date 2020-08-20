مشهد مؤثر.. لبنانية ترمى خادمتها فى الشارع بسبب الأزمة المالية (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لسيدة لبنانية تصل بسيارتها الفارهة لتلقي خادمتها المنزلية في الشارع أمام القنصلية الكينية بالعاصمة بيروت بسبب الأزمة المعيشية فى البلاد، وعدم وجود أي تأمين قانوني أو اجتماعي لخادمات المنازل الأجنبيات.وتجمعت عدد من خادمات المنازل أمام مبنى السفارة في لبنان، وارتفعت أصوات الخادمات المنزليات الأفارقة في العاصمة اللبنانية بيروت، وهن يرددن كلمة "حرام.. حرام"، بعد رمي سيدة لخادمتها أمام سفارة بلادها كينيا وتركها لمصيرها المجهول.وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من العاملات يلاحقن السيدة وهي تقود سيارتها الفارهة، لتقول إحداهن: "رمتها في الشارع ولم تعطها أي مبلغ مالى حتى.. هذا حرام حرام والله حرام!".وتدفع عاملات الخدمة المنزلية الأجنبيات ثمن أزمة شح الدولار في لبنان والقيود المشددة على سحبه، فهن يطالبن برواتبهن في وقت يعجز فيه الكثير من اللبنانيين الذين يستقدمون العمال الأجانب عن دفع الرواتب بالدولار.