رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:43 م
مناعة اطفال
مناعة اطفال
وكالات
طباعة
قال العلماء إن المرض الذي تم تحديده مؤخرا، المرتبط بفيروس كورونا، والذي يصيب الأطفال، يسبب "تغيرات عميقة في جهاز المناعة".

ووجد العلماء أن المرضى الصغار الذين يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة الالتهابية الحادة عند الأطفال المرتبطة مؤقتا بعدوى فيروسSars-CoV-2 المشار إليها اختصارا بـPIMS-TS، رفعوا مستويات الجزيئات، المسماة السيتوكينات، وخفضوا مستويات خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، والتي تسمى الخلايا الليمفاوية.

وبينما تساعد السيتوكينات الجهاز المناعي على قمع العدوى، فإن الإفراط في إنتاج هذه الجزيئات يمكن أن يسبب التهابا شديدا يضر المريض.

وقال العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة Nature Medicine، يمكن أن تسهم في تطوير علاجات قد تساعد المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، وفقا لتقارير HullLive.

وقال الدكتور مايكل كارتر، من مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة: "كان دعم الأطفال والشباب الذين يعانون من PIMS-TS أمرا بالغ الأهمية في هذه الدراسة، لقد مكنتنا مساعدتهم من مراقبة التغيرات في جهاز المناعة أثناء المرض والشفاء وقد تساهم في تطوير العلاج المناعي المستهدف للأطفال الذين يعانون من PIMS-TS في المستقبل".

وتشمل أعراض PIMS-TS طفحا جلديا وحمى وآلاما في البطن، ويسبب التهابا شديدا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تلف القلب.

وحلل العلماء عينات دم من 25 طفلا مصابا بمتلازمة PIMS-TS وقارنوها مع عينات من أطفال أصحاء.

ووجدوا أن المرضى الصغار الذين يعانون من PIMS-TS رفعوا مستويات السيتوكينات وخفضوا مستويات الخلايا الليمفاوية، والتي عادت تدريجيا إلى وضعها الطبيعي بمجرد تعافي الأطفال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

القبض على والدة الطفلة «أمنية» لاتجارها بأطفالها

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

تروج للمثلية الجنسية.. طلب بحجب قنوات beIn فى مصر

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

ضربات الشمس تقتل 131 فى طوكيو

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
ماجد حبته
انتهت القضية.. وبقيت الأشباح
خالد عكاشة
إثيوبيا وهى تلعب بنيران القرن الإفريقى
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
المزيد

الثقافة

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»

في ذكرى ميلاده.. ماذا قال محمد حسين هيكل عن الفنون؟

من الخميس للسبت.. 9 عروض لـ«البيت الفني» بالقاهرة والإسكندرية

حفل للإنشاد الدينى يحييه محمود التهامى بـ«الصيف الدولى»