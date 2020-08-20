متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

قال العلماء إن المرض الذي تم تحديده مؤخرا، المرتبط بفيروس كورونا، والذي يصيب الأطفال، يسبب "تغيرات عميقة في جهاز المناعة".ووجد العلماء أن المرضى الصغار الذين يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة الالتهابية الحادة عند الأطفال المرتبطة مؤقتا بعدوى فيروسSars-CoV-2 المشار إليها اختصارا بـPIMS-TS، رفعوا مستويات الجزيئات، المسماة السيتوكينات، وخفضوا مستويات خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، والتي تسمى الخلايا الليمفاوية.وبينما تساعد السيتوكينات الجهاز المناعي على قمع العدوى، فإن الإفراط في إنتاج هذه الجزيئات يمكن أن يسبب التهابا شديدا يضر المريض.وقال العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة Nature Medicine، يمكن أن تسهم في تطوير علاجات قد تساعد المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، وفقا لتقارير HullLive.وقال الدكتور مايكل كارتر، من مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة: "كان دعم الأطفال والشباب الذين يعانون من PIMS-TS أمرا بالغ الأهمية في هذه الدراسة، لقد مكنتنا مساعدتهم من مراقبة التغيرات في جهاز المناعة أثناء المرض والشفاء وقد تساهم في تطوير العلاج المناعي المستهدف للأطفال الذين يعانون من PIMS-TS في المستقبل".وتشمل أعراض PIMS-TS طفحا جلديا وحمى وآلاما في البطن، ويسبب التهابا شديدا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تلف القلب.وحلل العلماء عينات دم من 25 طفلا مصابا بمتلازمة PIMS-TS وقارنوها مع عينات من أطفال أصحاء.ووجدوا أن المرضى الصغار الذين يعانون من PIMS-TS رفعوا مستويات السيتوكينات وخفضوا مستويات الخلايا الليمفاوية، والتي عادت تدريجيا إلى وضعها الطبيعي بمجرد تعافي الأطفال.