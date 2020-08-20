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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مساعد وزير الأوقاف للمصلين: كونوا سببا في استمرار فتح المساجد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:34 م
الدكتور عبدالله حسن،
الدكتور عبدالله حسن،
هدير شعراوي
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قال الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف، أن عودة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من 28 أغسطس تشمل عددا من الإجراءات لحماية المصلين وضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فتح المساجد سيكون قبل الصلاة بنحو 10 دقائق، وسيتم غلقها فور الانتهاء من الصلاة، وستقتصر إقامة الصلاة على المساجد الكبرى والتي تحقق تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأضاف مساعد وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطبة الجمعة ستكون في حدود 10 دقائق، منوها بأنه غير مسموح بفتح دورات المياه في المساجد أو دور المناسبات، أو الأضرحة.

ووجه " حسن"رسالة للمصلي، قائلا: "كن سببا في الفتح وليس للغلق"، موضحا أنه في حال حدوث أي مخالفة في مسجد ما أثناء إقامة صلاة الجمعة سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه هذا المسجد، ولن تقام الجمعة في المسجد الذي وقعت به المخالفة لحين التأكد من تطبيق كافة الإجراءات.

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