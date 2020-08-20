محاكمة عاطلين لترويج الـ«فودو» بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم الخميس، إحالة عاطلين، متهمين بحيازة 690 جرامًا من مخدر الـ"فودو" للمحاكمة الجنائية.وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام الأول، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وكان مأمور قسم شرطة شبرا قد تمكن من ضبط شخصين وبحوزتهما كرتونة صغيرة الحجم بداخلها 10 عبوات من عقار النالوفين 20 مجم المخدر بإجمالى 100 أمبول- ومبلغ مالى 16 ألف جنيه.