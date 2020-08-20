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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيديو.. مدينة صينية تشهد أسوأ فيضان منذ 100 عام

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:02 ص
فيضان
فيضان
هدير شعراوي
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عرضت فضائية «EURONEWS»، مقطع فيديو، يرصد أسوأ فيضان منذ نحو مائة عام يضرب مدينة يان الصينية، حيث اجتاحت المياه أجزاءً من المدينة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتفاع منسوب مياه نهر كينجي وروافده، وبدأت السلطات بعمليات إجلاء نحو 17 ألف مقيم، فى قرى محاذية للنهر، بعد أن جرف الفيضان بيوتًا وسيارات.

وذكر التقرير أنه يعد أسوأ فيضان منذ نحو مائة عام يضرب مدينة يان الصينية، ما استنفر السلطات المحلية للتعامل مع المياه التي اجتاحت أجزاء من المدينة.

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