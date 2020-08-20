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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ردًا على أوباما: كان رئيسًا «سيئًا ومروّعًا»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:29 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوّة على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليه، مساء الأربعاء، الرئيس السابق باراك أوباما، واصفًا سلفه الديمقراطي بأنّه كان رئيسًا "سيّئًا" و"مروّعًا".

وكتب أوباما، في خطاب سيلقيه ليل الأربعاء في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي ونشر منظّمو المؤتمر مقتطفات منه أنّ خلفه الجمهوري "لم يأخذ أبدًا" منصبه على محمل الجدّ، متّهمًا الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

وردًا على هذا التوصيف قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "عندما أسمع هذا الكلام وأرى الرعب الذي تركه لنا وغباء الاتّفاقات التي أبرمها.. انظروا كم كان سيّئًا، وكم كان غير فعّال".

وتابع: "الرئيس أوباما لم يؤدّ عملًا جيّدًا، أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن".

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